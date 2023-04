Sanremo. venerdì prossimo alla Federazione Operaia il libro 'La libera Repubblica di Pigna, una parentesi di democrazia'

Ritorna il nuovo appuntamento della rassegna ‘Storie territori’, incontri promossi da Anpi, Camera del Lavoro di Imperia, Istituto storico della Resistenza di Imperia e Federazione Operaia Sanremese.

In occasione della ormai vicina Festa della Liberazione, questa volta si parlerà di una particolare esperienza vissuta nel nostro territorio di entroterra nel periodo della lotta partigiana, "una parentesi di democrazia" come viene giustamente descritta e raccontata "La libera Repubblica di Pigna, 29 agosto 1944 - 8 ottobre 1944".

Venerdì prossimo alle 17 viene presentato il libro 'La libera Repubblica di Pigna, una parentesi di democrazia (29 agosto 1944 - 8 ottobre 1944)' (Fusta Editore), sulla singolare esperienza vissuta nel Comune della Val Nervia, un racconto dettagliato e documentato della storia di una libera Repubblica partigiana, quella di Pigna, durante l'occupazione nazista. Vengono ricostruiti i fatti, gli episodi di vita partigiana, i combattimenti, i rastrellamenti, le azioni e le rappresaglie. Dalle parole di un comandante partigiano Armando Izzo (Fragola-Doria): "Abbiamo avuto nella Resistenza la Repubblica di Domodossola, e nessuno ha parlato di quella di Pigna; eppure Pigna non ha nulla da invidiare a Domodossola per l'asprezza dei combattimenti, per la lunga resistenza opposta ai tedeschi, che per quasi due mesi, tutti i giorni attaccarono...e lì la V Brigata scrisse le sue più belle pagine della sua storia.."

Ospiti del pomeriggio saranno il curatore del libro, lo storico Paolo Veziano, il Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza di Imperia Giovanni Rainisio e il Sindaco di Pigna Roberto Trutalli. Paolo Veziano è membro del Comitato Scientifico dell'Istituto Storico della Resistenza ed è condirettore della collana di storia moderna e contemporanea "Finisterre" di Fusta Editore. Al libro hanno contribuito Giorgio Caudano docente di Ventimiglia e scrittore e Graziano Mamone. Sede dell'incontro Sala della Federazione Operaia Sanremese in via Corradi. Ingresso libero.