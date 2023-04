Imperia: successo di partecipanti per il primo corso per Ispettori di Bordo di Stella Maris

Sabato 15 aprile 2023, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, si è svolto, nella storica trecentesca sede sociale della APSD Stella Maris di Imperia Borgo Marina, il primo corso per Ispettori di Bordo, organizzato dalla stessa Stella Maris in collaborazione con il Comitato Provinciale Fipsas di Imperia. Presenti 32 persone, provenienti dalle società di pesca sportiva Il Gabbiano, U Luvassu e Il Timone di Sanremo, L’Ancora di S. Stefano al Mare, Borgo Foce e Stella Maris di Imperia.

Il Presidente della Stella Maris, Guido Ascheri, ha portato il saluto di benvenuto da parte del Consiglio Direttivo a tutti i partecipanti e poi ha ceduto la parola al Presidente Provinciale della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) Sig. Martino Enzo, il quale ha ringraziato sia la Stella Maris, per la fattiva collaborazione, sia i presenti per la numerosa partecipazione, e ha dato ufficialmente inizio al corso, ridando a sua volta la parola al Presidente Guido Ascheri. Lo stesso, anche Consigliere Provinciale Fipsas e Responsabile del Big Game, coadiuvato dal Direttore Sportivo della Società Fausto Ciccione, ha incominciato a spiegare ai presenti la figura dell’Ispettore di Bordo, quali sono i suoi compiti e come si deve comportare.

L’Ispettore di Bordo è un componente di un equipaggio di pesca, che però non svolge azione di pesca ma il suo compito è quello di andare, durante una gara, sull’imbarcazione di un altro equipaggio per controllare e verificare che non vengano commesse eventuali irregolarità durante l’azione di pesca. Deve garantire inoltre una adeguata conoscenza del Regolamento di specialità e della vigente Circolare Normativa del Big Game Fishing, le cui discipline sono: la Traina Costiera, la Traina d’Altura, il Drifting (che sono le principali) e poi il Light Drifting e lo Spinning d’Altura.

«È stato un vero successo – ha commentato il Presidente della Stella Maris –, non ci aspettavamo una così numerosa partecipazione. Nel mese di marzo la nostra Società aveva già organizzato un altro corso relativo alla pesca sportiva, durato per tre sabati in successione, con una partecipazione di ben 42 persone, e sull’onda di questo successo abbiamo deciso di fare anche il corso per Ispettori di Bordo, che è diventato una figura molto importante con le attuali regole, in collaborazione con il Comitato Provinciale Fipsas di Imperia».

Finito il corso, il Presidente Guido Ascheri e il Direttore Sportivo Fausto Ciccione hanno ringraziato tutti i partecipanti per l’accurata attenzione dimostrata consegnando loro un attestato ufficiale Fipsas di partecipazione al corso. La giornata è finita poi in bellezza con un rinfresco offerto dalla Stella Maris.