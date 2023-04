Alla Design Week il Gruppo Senini presenta tre linee di prodotto esclusive per il benessere dell’uomo e dell’ambiente

Dopo lo straordinario successo conseguito dall’evento dello scorso 9 febbraio a Savigliano (in provincia di Cuneo), sul tema “Bioedilizia Green: la nuova frontiera per l’uomo e per l’ambiente”, promosso nella meravigliosa sede di Palazzo Taffini d’Acceglio dall’Associazione “Natura & Vita” e coordinato dall’imprenditore saviglianese Bruno Alesso, Ceo & Founder de “La Sirenetta Resort & More Experience”, al Fuorisalone 2023 di Milano, Senini si presenta al pubblico della Design Week con tre linee di prodotto esclusive per il benessere dell’uomo e dell’ambiente, e incanta il pubblico con una performance “stellare”.

Incarnando infatti a 360° l’essenza di “Laboratorio Futuro”, il tema prescelto per l’edizione 2023 del Fuorisalone, focalizzato su progettazione sostenibile, circular economy, innovazione dei materiali, rigenerazione urbana e intelligenza artificiale, che propone al pubblico una riflessione su come immaginiamo il nostro futuro, Senini Srl di Montichiari (BS), azienda leader in Italia nella produzione di pavimenti autobloccanti, cordoli, blocchi per murature, da anni impegnata in attività di ricerca e sviluppo su materiali eco–compatibili per l’edilizia, sceglie come location la “Boutique – Tempini 1921” di via Pisoni, 6 a Milano, nel quadrilatero della moda, per presentare tre sue linee di prodotto esclusive.

Queste, nel dettaglio, con le loro rispettive peculiarità:

- Tecnocanapa, la gamma completa di prodotti brevettati e soluzioni complete per l’involucro in canapa e calce, che rappresenta l’edilizia del futuro in quanto costituita da materiali naturali, sostenibili e ad alta efficienza energetica. Blocco Ambiente®️, Bio Beton®️ Pronto, e Bio Beton®️ 500 Venezia sono le soluzioni ideali per la nuova costruzione e la ristrutturazione. Composti unicamente da Canapulo, Legante Dolomitico Naturale e Microorganismi Simbiotici, sono in grado di massimizzare salubrità, risparmio energetico e confort abitativo.

- Ecotop Superior, la linea di pavimenti fotocatalitici, pavimentazioni autobloccanti per esterno che grazie al principio fotocatalitico contenuto nella loro superficie contribuiscono in modo concreto alla riduzione delle sostanze nocive nell’aria. Vantano infatti, caratteristiche che la rendono unica quali una superficie compatta e uniforme con una chiusura perfetta, migliore di una pietra naturale in quanto non assorbe, è antiscivolo e pulisce l’aria per mezzo della fotocatalisi; l’aggiunta di speciali additivi che riducono l’insorgere di fenomeni quali le efflorescenze; l’idrorepellenza con il sistema idrocare (che mantiene i colori, evita l’insorgenza di muschi e licheni, ha una migliore resistenza gelo disgelo…); l’utilizzo di minerali di alto pregio che conferiscono una particolare brillantezza; durata e costanza di tonalità; un’eccellente indice di riflettenza solare che riduce l’assorbimento dei raggi, mantenendo più fresca la superficie;

- Glow in the dark, la linea di pavimentazioni e lastre che, grazie alle pietre fotoluminescenti contenute nello strato superiore, assorbono la luce (solare o artificiale) durante il giorno e la rilasciano nella notte creando una magica atmosfera.

E proprio quest’ultima linea, sarà “Guest star” della serata del 20 aprile. Accompagnato da una performance di violino elettrico molto suggestiva, il protagonista indiscusso dell’evento verrà “svelato” al pubblico in un crescendo di suspense “scintillante”, anzi “stellare”. Tali pavimentazioni e lastre sono infatti adatte per illuminare percorsi, giardini, viali o per qualsiasi uso che l’immaginazione possa suggerire. Un modo semplice ma intelligente per migliorare la bellezza dell’ambiente. Recentemente inoltre, sono state aggiunte alla serie anche le lastre per rivestimento di pareti, per estendere questo sistema agli edifici. Le coperture delle pareti ventilate, possono essere create usando le lastre SENINI che si illuminano nell’oscurità producendo un effetto unico e bellissimo. Il tempo non riduce la funzionalità del sistema e non è necessario nessun tipo di attrezzatura per ottenere l’effetto luminoso.

«L’ecosostenibile è sano, bello e a misura d’uomo - afferma Massimo Senini, Presidente del Gruppo Senini -. In Senini abbiamo sempre avuto una particolare sensibilità per i temi ambientali e siamo stati i primi, nel settore, ad ottenere, oltre vent’anni fa, la certificazione ambientale ISO 14001. Non a caso, i prodotti da pavimento esterno della linea Ecotop sono stati scelti da EXPO Milano 2015 per la loro capacità di abbattere l’inquinamento atmosferico grazie al processo di fotocatalisi e con la linea Tecnocanapa, dal 2015, operiamo anche nel settore della bioedilizia, dei materiali da costruzione naturali e delle tecnologie per l’efficienza energetica, puntando alla riduzione dei consumi energetici di edifici nuovi ed esistenti e al miglioramento del comfort abitativo degli occupanti. Le case del futuro, infatti, saranno sempre più costruite con materiali naturali: una tendenza in forte crescita che contribuisce a preservare l’ambiente e ad assicurare una migliore qualità di vita per tutti. Per questo ci impegniamo ad offrire prodotti dalle enormi potenzialità, con un passato importante e credibile, riscoperti, innovati e destinati a diventare i protagonisti assoluti delle nuove costruzioni».

«L’utilizzo di materie prime naturali, la qualità del prodotto, le ottime prestazioni drenanti di molti formati, assicurano l’impegno della Senini per la salvaguardia dell’ambiente e la qualità della vita - afferma Gabriele Chizzola, COO di Tempini 1921, nonché Strategy Manager de la “Boutique – Tempini 1921” -. Siamo onorati di presentare nella nostra “Boutique”, al pubblico della Design Week milanese, i prodotti Senini perché in Tempini amiamo i legami con il territorio e Senini rappresenta senza ombra di dubbio, un’eccellenza della sostenibilità, prerogative queste, che vanno quindi divulgate a macchia d’olio e fatte conoscere ad una platea più vasta possibile».