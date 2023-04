Open day Croce Rossa a Ospedaletti, un successo da replicare (foto)

Una ventina di bimbi truccati, altrettanti nonni sottoposti alla misurazione della pressione arteriosa all’interno di un’ambulanza dedicata, tanti quesiti sulle attività del comitato. Tutto ciò è avvenuto sabato presso l’Unità Territoriale di Ospedaletti attraverso l’Open Day che ha visto coinvolte le varie componenti: il gruppo Giovani, le Sorelle Crocerossine e i volontari del 118, di emergenza e di inclusione sociale.



“Un particolare ringraziamento al proprietario del bar ristorante Alexandra, il signor Gino che ha ospitato il nostro banchetto, al Descu Spiaretè che ci ha preparato un ottimo buffet a base di prodotti tipici e le cui Ragazze ci hanno confezionato uno splendido bouquet bianco e rosso, a Gilberto Chiappa responsabile della Protezione Civile e a Marco Cuccuve’ del ristorante Byblos che ci ha preparato una buonissima torta” comunicano dalla Croce Rossa che da poco più di un mese ha aperto la sede di Ospedaletti in via Matteotti 116. A far visita al Banchetto anche il sindaco Daniele Cimiotti, la vicesindaco Anna Bregliano e l’assessore Giacomo Di Vael.