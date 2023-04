Successo per la Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ al 'Color Guard and Percussion Day' di Gerenzano

Sabato 15 aprile 2023 si è tenuta a Gerenzano (VA) l’edizione 2023 del Color Guard and Percussion Day, organizzato da IMSB (Italia Marching Show Band). Un evento unico nel suo genere: un spettacolo coinvolgente, ricco di colori, danza e musica dal vivo a cui per la prima volta ha partecipato anche la Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ riscuotendo enorme successo tra tutto il pubblico presente.

La Banda Musicale di Ventimiglia, unica associazione proveniente dalla Liguria presente a questo evento di portata nazionale, ha portato uno Show dal titolo ‘Back to the Future - 170 anni di storia al ‘passo’ con i tempi’. Dopo la formazione per Drum Major ‘Move your Band’ della Maestra Diandra Di Franco, la Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ in questa occupazione ha potuto presentare con successo i primi risultati del proprio percorso di studio e rinnovamento dei movimenti in parata in formazione mista di fiati e Drumline (West Coast Drumline) proprio nell'anno di festeggiamento dei 170 anni di storia dell’associazione (la Banda di Ventimiglia venne fondata nel 1853).

La Banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’ si pone come obiettivo infatti quello di ricercare un equilibrio tra il mantenimento della tradizione culturale bandistica e l'innovazione tramite brani di natura più contemporanea, e di evolversi e rafforzare le dinamiche di gruppo. Dall'idea del Maestro Vincenzo Rotondaro, nel 2019 nasce la West Coast Drumline, gruppo di circa dieci giovani musicanti che accosta l'esecuzione di cadenze appositamente scritte per DrumLine a parti ritmiche di brani eseguiti insieme alla Marching Band. Da diverso tempo è attivo il progetto ‘Tuttinclusi’, che vede la nostra collaborazione con la Banda Musicale Borghetto S.N. Bordighera nella formazione e inclusione di ragazzi con disabilità all'interno della sezioni ritmiche della Marching Band e della DrumLine.

La Banda ventimigliese per l’occasione si è esibita in una sfilata con comandi e visual eseguendo i brani ‘Thriller’ e ‘Uptown Funk’ in formazione mista di fiati e Drumline (West Coast Drumline): "È stato un enorme successo e una grande soddisfazione - dicono dal Comitato - abbiamo portato il nome della nostra Ventimiglia fuori Regione con ottimi risultati… Tantissimi applausi dal pubblico, forse anche per essere riusciti a dare un nuovo impulso a un’associazione storica con 170 anni di attività. Tutto questo è stato possibile grazie anche alla raccolta fondi attivata qualche settimana fa che ha visto moltissimi sostenitori a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti".