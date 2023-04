Gli ex assessori Nocita e Artusi in pole position per il nuovo Cda del Casinò di Sanremo

A un anno dal termine della sua avventura amministrativa, il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri mette mano al Cda del Casinò, rivoluzionando la squadra che sino a oggi ha guidato la casa da gioco. Una scelta controcorrente rispetto alle ipotesi di continuità per arrivare sino al termine del mandato nel maggio 2024.

Stando alle voci che circolano in questi giorni sarebbero destinati a saltare l’attuale presidente Adriano Battistotti e la consigliera Barbara Biale. L’unico confermato potrebbe essere l’attuale consigliere Giancarlo Ghinamo.

I nomi in pole position per il nuovo Cda del Casinò sarebbero due vecchie conoscenze dell’amministrazione Biancheri, gli ex assessori all’ambiente Eugenio Nocita (poi anche consigliere comunale) e Lucia Artusi.



Il 28 aprile è in programma l’assemblea per il rinnovo del Cda con eventuale seconda convocazione al 15 maggio.