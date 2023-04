Ventimiglia: 'La Stampa al Museo', nuovo appuntamento con Claudio Paglieri al Forte dell'Annunziata

Domani pomeriggio alle 16, al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia torna per il terzo appuntamento la rassegna "La Stampa al Museo". L'edizione è organizzata dall’Associazione Pro Cultura Ventimiglia, insieme con il Museo Archeologico “Girolamo Rossi” e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Protagonisti dell’incontro sono Claudio Paglieri e il suo “conte Attilio”, romanzo storico che sta ottenendo grande successo rivelando ancora un nuovo aspetto del Paglieri scrittore.

"Giornalista del “Secolo XIX”, è da tempo un apprezzato autore di gialli, romanzi, libri umoristici e fumetti. Al suo attivo numerosi premi, tra cui la “Palma d’oro” al Festival dll’Umorismo di Bordighera, con Non son degno di Tex, il Bancarella sport con Domenica nera e il Nebbiagialla, ottenuto con l’Enigma di Leonardo. - ricordano dal Museo di Ventimiglia - Questa volta cambia ancora genere ed eccolo a tutto tondo nel “cappa e spada” per questa opera già definita dai critici il prequel dei Promessi sposi".



"Il conte Attilio altro non è che il cugino di don Rodrigo, personaggio minore che però, di fatto dà “il la” al capolavoro manzoniano - è lui l’artefice della scommessa con il signorotto, sicuro di riuscire ad impedire le nozze tra Renzo e Lucia. Ambientato a Milano e a Genova tra il 1627 e il 1628, è un racconto movimentato che vede comparire più di una volta Don Rodrigo, nelle vesti dell’affettuoso cugino del protagonista".

"Paglieri gioca con il genere e con il prototipo più illustre del genere in Italia, offrendo una sua beffarda versione dei fatti e dei conflitti lì rappresentati, dove non mancano neppure il conte Zio e gli antenati del Manzoni stesso. A condurre l'incontro e a dialogare con Claudio Paglieri sarà Marzia Fontana, giornalista de “La Lettura” del Corriere della Sera” concludono.