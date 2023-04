San Bartolomeo al Mare: domenica con Fidas ‘RipuliAMO le spiagge’, giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente marino

Fidas Imperia e San Bartolomeo al Mare organizzano per domenica prossima “RipuliAMO le spiagge, c’è un mare di lavoro da fare” insieme ai volontari del Club Nautico San Bartolomeo al Mare.

Una giornata dedicata alla salvaguardia dell’ambiente marino, aperta a tutti, con punto di ritrovo previsto alle 10 presso la sede della Fidas di San Bartolomeo al Mare in via XXV aprile, angolo Lungomare delle Nazioni. Fidas Imperia offrirà un rinfresco a tutti i volontari che parteciperanno all’iniziativa previa segnalazione agli organizzatori.

L’evento beneficia del patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare, che ringrazia le associazioni coinvolte e in modo particolare la Fidas per la sensibilità dimostrata nei confronti del rispetto e della salvaguardia delle spiagge con questa lodevole iniziativa. EGEA fornirà i sacchi che serviranno per la raccolta dei rifiuti e i relativi bidoni che saranno posizionati in piazza Torre Santa Maria.

Per motivi organizzativi è importante comunicare l’adesione utilizzando i seguenti contatti: Veronica 349 1497090, Daniela 333 1083605, Andrea 347 4244121.