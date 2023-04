Imperia: domani e domenica tutti con il naso all'insù per la 22a edizione di 'Sol&Vento energia di primavera'

Scatta domani la 22a edizione di 'Sol&vento energia di primavera', organizzata dall'Assessorato alle Manifestazioni del Comune di Imperia ed Espansione di Paola Savella con, in qualità di partner Go Imperia e sponsor Coop Liguria.

Due giorni con il naso all’insù per guardare volare aquiloni di tutte le forme, colori e dimensioni accompagnati dalla musica e dalle indicazioni di Maurilio Giordana. Sulla spiaggia anche prove gratuite di Surf e Sup (Stand up paddle),con gli istruttori federali di Imperia/Diano Surf (sotto il tendone Quiksilver store Imperia) che proporranno anche i laboratori in collaborazione con i biologi di “Delfini del Ponente” e l’organizzazione di volontari 'Seeds of hope' che raccoglierà fondi per un grande progetto sociale in Africa. Inoltre Kitesurf con l’associazione 'Windy up'.

Tornano sia sabato che domenica alla Conca d’Oro gli amici dell’ Horse Mill Runch per giochi e circuito a cavallo con bagno finale fra le onde. Novità 2023 le lezioni gratuite di Yoga e Pilates a cura di Corpi in Movimento.

Domenica con prenotazioni entro oggi (zona Spinnaker):

ore 9,00 Yoga Hatha (insegnante Alice Buetto 339 1084056)

ore 10.30 Yoga Bambini (insegnante Alice Buetto 339 1084056)

ore 11.30 Pilates Posturale (insegnante Arabella Moschetta 3287577995)

PALAZZINA LIBERTY

'Artistika' le differenti forme dell’arte. Fotografia, Pittura, Teatro, Danza, Art Fusion. A cura di Associazione Culturale LiberArte FamKore'

Sabato e domenica

Esposizione di pittura e fotografia a tema libero

Domenica

ore 10,00 Teatrodanza lab (lezione gratuita a cura di Corpi in Movimento insegnante Arabella Moschetta previa iscrizione entro venerdì al cell. 3287577995)

ore 11,30 performance di teatro a cura di Consuelo Benedetti.

ore 14,00 performance teatrale di Graziella Tufo e Mirella Fazzolari

ore 15,00 performance di danza orientale di Raffaella Furno

ore 16,00 'Choose' performance di teatrodanza a cura di Corpi in Movimento (Arabella Moschetta , Iose Senardi e Mariella Rossi)

ore 16,30 performance di pittura dal vivo di Caterina Colonna e Emma De Paulis

BANCHINE MEDAGLIE D’ORO (radice del molo lungo)

- Laboratorio per la costruzione di aquiloni e laboratori creativi

- Stand vendita aquiloni

- Truccabimbi

- Jumping e gonfiabili

- Stand Rifugio 'La Cuccia' Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sez. Imperia

- Stand associazioni No profit 'L’Amore è...' e 'La giraffa a rotelle una città per tutti'

Sabato

- ore 15,30 Macumba fitness esibizione a cura Gruppo Amatori Piazza Roma

- ore 15,45 Dance with the sun & wind. Come and dance with Old Wild West

- ore 16,45 "Le magiche bolle giganti" Compagnia Teatro Dei Mille Colori



Domenica

- ore 14,30 FeetDj presso lo stand dell’associazione 'Amore è...' *

- ore 15,00 'Mi porti alla sfilata?' sfilata amatoriale con cani meticci e di razza. A cura Rifugio «La Cuccia» L.N.D.C. Imperia

- ore 16,00 'Tutti all'arrembaggio' spettacolo per bambini a cura Compagnia Teatro Dei Mille Colori

*Nicholas Deplano in arte FeetDj è nato senza braccia, la sua energia gli ha permesso di realizzare il sogno di diventare Dj utilizzando solo i piedi per Mixare. Da poco intervistato dal programma le Iene è l’esempio che tutti tutti dovrebbero seguire. Raggiungere i propri obiettivi senza farsi condizionare dalle influenze esterne. La nuova associazione 'L amore è...' lo ospita nel suo stand in Banchine Medaglie d’Oro per poter ballare con la sua musica, Nicholas sicuramente è l’esempio della vision di questa nuova Associazione che mira all inclusione sociale di ogni persona.

PASSEGGIATA A MARE

Vendita di prodotti tipici, di nicchia e biologici. Frutta e verdura, vino, miele. Salumi e paste di meliga. Attenzione anche ai formaggi, oltre al Castelmagno, ai formaggi di fossa e tipici Piemontesi. Dolci siciliani e salciccia di Bra, Composte di frutta e marmellate, succhi di frutta. Spazio ai prodotti artigianali. Lampade turche e di sale, profumatori, targhe in legno, abbigliamento etnico, e libri. Bijoux, borse ed accessori. Quadri con sassi e ceramiche. Piramidi e ciondoli orgoni.

Orari della manifestazione:- Sabato dalle 10 alle 19 (esibizione aquiloni a partire dalle 14,30)- Domenica dalle 10 alle 19