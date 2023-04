Da lunedì prossimo in ospedale a Imperia (Palazzina B) arriva il 'prericovero centralizzato'

Anche all'ospedale di Imperia, da lunedì prossimo, farà la sua comparsa il 'prericovero centralizzato'. In un'unica location del nosocomio del capoluogo, al secondo piano della Palazzina B si avrà un servizio che concentra, normalmente in una sola mattina, gli esami, le visite e le pratiche amministrative per stabilire l'idoneità clinica, eventuali azioni di sostegno e le modalità di preparazione all'intervento chirurgico programmato.

In questo modo si potranno riorganizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione, i pazienti avranno un miglioramento del percorso oltre ad una segnaletica adeguata ed una omogenizzazione e semplificazione delle procedure. Il servizio è attivo dal lunedi al venerdì dalle 7 alle 14.

Asl 1 ricorda che nel giorno del prericovero, è necessario portare con sé alcuni documenti:

· tessera sanitaria

· documento d’identità

· impegnativa per il ricovero del proprio medico di medicina generale

· documentazione clinica riguardante patologie cardiache

· documentazione clinica riguardante altre eventuali patologie

· elenco degli eventuali farmaci assunti

· esami effettuati in precedenza