Elezioni Imperia, Zarbano contro l'installazione di nuovi autovelox: “Non si devono per forza mettere le mani nelle tasche dei cittadini”

““Tanto paga pantalone”. Ancora una volta l’amministrazione Scajola non si smentisce e decide di installare altri cinque autovelox in città. Saremo curiosi di conoscere i dati su cui si basa la scelta di spendere decine, se non centinaia, di migliaia di euro per posizionare ben cinque “Easy velox”. Quanti incidenti si sono verificati negli ultimi anni nei tratti di strada interessati dagli autovelox e con quali conseguenze?”.

Con queste parole il comitato a sostegno del candidato sindaco di Imperia Luciano Zarbano interviene contro la decisione dell'amministrazione di installare nuovi autovelox in città.

“Diceva Andreotti: “A pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina” - aggiungono - Crediamo che non sia questa la via maestra, crediamo che non si debba per forza mettere le mani nelle tasche degli imperiesi per trovare i fondi che servono per mandare avanti un comune come quello di Imperia. Crediamo fortemente che vi siano altri strumenti per garantire la sicurezza stradale, meno cartelloni pubblicitari e più segnaletica per esempio. In questo periodo di incertezza economica, con le famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, non si può ulteriormente spremere i cittadini per perseguire i progetti megalomani di qualcuno che nulla hanno a che fare con il benessere dei cittadini. Ancora una volta diciamo no all’installazione degli autovelox così come disposto dall’amministrazione e suggeriamo alla stessa di impiegare i fondi nel sociale con politiche di contrasto alla povertà istituendo dei bonus per far fronte al caro vita: bollette, affitti e alimentazione”.