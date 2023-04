Orientamenti tour: è partito da Imperia ‘improsafe’, lo spettacolo teatrale sulla sicurezza e salute sul lavoro

L’attività di Orientamenti prosegue tutto l’anno. E’ infatti partito questa mattina da Imperia il tour di Improsafe, uno spettacolo di improvvisazione teatrale volto a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro. Un tema serio ma affrontato con ironia e che ha previsto il coinvolgimento dei 250 studenti e dei loro docenti, che hanno partecipato all’evento presso l’Auditorium della Camera di Commercio della Riviera Ligure.

“La sicurezza sul lavoro - afferma l’assessore alla Formazione Marco Scajola - è un tema di primaria importanza per l’intero Paese e dall’inizio dell’anno sono oltre 39 mila le vittime. Dopo il successo di ‘Improsafe’ al Salone di Orientamenti che si è tenuto lo scorso novembre a Genova, abbiamo deciso di organizzare quattro eventi nelle provincie liguri per sensibilizzare gli studenti su questo argomento e trasferire loro i giusti strumenti per affrontare in sicurezza il mondo del lavoro”.

“E’ importante insegnare ai giovani gli elementi per affrontare la futura vita lavorativa con le adeguate cautele e misure – spiega ancora l’assessore Marco Scajola - ma è altrettanto importante farlo nel modo corretto: attirando la loro attenzione, coinvolgendoli, e parlando il loro linguaggio. Non una lezione noiosa, ma uno spettacolo ‘fuori dagli schemi’, che possa far rimanere impressi nella mente elementi che possono tutelare loro stessi ed i loro futuri colleghi. La sicurezza e la tutela dei lavoratori è un dovere dei datori di lavori e i giovani che svolgeranno il mestiere degli imprenditori devono essere consapevoli di questo aspetto, ma è altrettanto importante che i dipendenti siano sensibilizzati ad utilizzare tutte le precauzioni legate allo svolgimento della loro attività lavorativa. Ringrazio la Fondazione LHS per il contributo fondamentale per la realizzazione dello spettacolo”.

“Siamo entusiasti della collaborazione con Orientamenti e di questo tour che porta lo spettacolo “ImproSafe” nei capoluoghi liguri - afferma Davide Scotti, Segretario Generale di Fondazione LHS (Leadership in Health and Safety) - consentendoci di avvicinare tantissimi giovani e lavoratori del futuro alle tematiche relative alla salute e sicurezza. Un obiettivo che Fondazione LHS persegue da anni e rispetto al quale questo format si sta rivelando particolarmente efficace: grazie alla dinamicità dell’improvvisazione teatrale, infatti, i ragazzi diventano registi di quanto avviene sul palcoscenico, sorridono e si divertono, ma soprattutto riflettono sul valore della vita e sulle potenziali conseguenze dei propri comportamenti”.