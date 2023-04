Al via "Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache" all’ex chiesa Anglicana (Foto e video)

Ha preso il via, oggi pomeriggio, al centro culturale dell’ex chiesa Anglicana la mostra "Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache". Un nuovo prestigioso evento d’arte che si potrà visitare fino al 7 maggio.

A Bordighera con il Novecento tornano, perciò, i pittori americani. L’esposizione è l’ideale prosecuzione dell’evento “Prologo”, che si è tenuto tra dicembre 2022 e gennaio 2023, e presenta l’opera di talenti che hanno reso unico lo scenario artistico di Bordighera negli anni Cinquanta come Balbo, Maiolino, Biancheri, Gagliolo, Pagnini, Porcheddu, Bilinski, Pelosini, Raimondo “Barbadirame” e Cammi. Insieme ad essi potranno essere nuovamente ammirati, dopo anni, i dieci quadri dei pittori americani di proprietà comunale, viva testimonianza di quella iniziativa straordinaria che furono le mostre dei pittori americani. “Dopo ‘Il Novecento a Bordighera: dall’Europa all’America' a cura dell’Archivio Balbo ospitato nell’ex chiesa Anglicana nei mesi di dicembre e gennaio scorsi Bordighera ha l’onore di allestire un’altra mostra dedicata ai protagonisti della nostra storia nel Novecento. Un patrimonio che deve essere ricordato e valorizzato, perché è parte importantissima dell’identità di Bordighera” - dice il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito al vernissage della mostra avvenuto oggi all’ex chiesa Anglicana.

La mostra, che racconta una stagione artistica straordinaria, vedrà esposte per la prima volta insieme sia le opere di pittori che hanno reso unica la storia artistica della città delle palme, sia i dipinti dei pittori americani di proprietà comunale, testimonianza delle mostre che contrassegnarono la straordinaria stagione culturale che Bordighera visse nel dopoguerra. “Con i quadri dei pittori americani restituiamo alla città parte del suo patrimonio artistico, così come abbiamo fatto nel 2019 con altre opere nell’ambito dell’evento dedicato a Monet, ma soprattutto viene raccontato un capitolo della storia di Bordighera che per la sua eccezionalità merita di essere conosciuto e approfondito in tutti i suoi molteplici aspetti” - sottolinea il primo cittadino.

In concomitanza è stato inoltre realizzato il libro “Balbo a Bordighera. Cronache del Novecento”, curato da Marco Balbo e Caterina Chiapello: un volume ricco di immagini, testimonianze, documenti che racconta la vivacità e la ricchezza del tessuto culturale che animò Bordighera nel dopoguerra. Nacquero allora tra l’altro il Premio letterario Cinque Bettole, il Salone Internazionale dell’Umorismo e le Mostre dei Pittori Americani, grazie a personalità come Giuseppe Balbo, Cesare Perfetto, il Senatore Raoul Zaccari, Jean Cocteau, Walter Shaw, Jean Guerin e Angelo Giribaldi Laurenti. “Nel libro 'Balbo a Bordighera Cronache del Novecento' ho voluto raccontare queste storie, attraverso gli articoli dei giornali, le testimonianze e le opere di chi le ha vissute, per ravvivarne il ricordo e l'esempio” - dice Marco Balbo, curatore della mostra e dell'Archivio Balbo.

Per l'occasione si è svolto anche un incontro-intervista che ha visto come protagonisti Francesca Bogliolo, Claudia Andreotta e Marco Balbo. Come già avvenuto per “Prologo”, anche questa volta, in corso d’evento, si terranno incontri musicali che renderanno ancora più preziosa l’esperienza di visita. Il calendario degli appuntamenti, nati dall'idea di Marco Balbo e Massimo Dal Prà, prevede per il finissage del 7 maggio un eccezionale concerto del “Quartetto Novecento” con i maestri Massimo Dal Prà, Gianni Martini, Mirco Rebaudo e Mauro Parrinello. La mostra “Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America. Cronache” sarà aperta tutti i giorni fino a domenica 7 maggio, dalle 16 alle 19, presso il centro culturale polivalente dell’ex chiesa Anglicana.