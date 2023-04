San Bartolomeo al Mare: dopo la mancanza del numero legale torna lunedì prossimo il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione per le 12:30 di lunedì prossimo.

All’ordine del giorno il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti con relative modifiche ed integrazioni, l’assenso ad una variante urbanistica per la realizzazione di una struttura ad indirizzo olivicolo eco-sostenibile ed altre pratiche tecniche.

Il Consiglio era stato rinviato nei giorni scorsi per la mancanza del numero legale.