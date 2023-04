Oggi è il 171° anniversario della Polizia di Stato: Imperia Rinasce "Grazie a tutti gli agenti che lavorano per noi"

"In corrispondenza del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato teniamo a ringraziare le donne e gli uomini della Polizia di Stato e di tutte le forze dell’ordine per il fondamentale servizio reso alla comunità".

Interviene in questo modo Imperia Rinasce, che prosegue: "Cogliamo l’occasione per approfondire il punto del nostro programma dedicato alla legalità e alla sicurezza. Una prerogativa del nostro progetto è creare una città sicura e le forze di polizia assumono dunque un ruolo centrale. La nostra idea è quella di un corpo di polizia locale moderno e attento alle esigenze dei cittadini, dedicato a garantire sicurezza, ma anche vicinanza alla popolazione, in un’ottica di tutta tutela e prevenzione. Ricordiamo il ruolo centrale dell’amministrazione comunale e del sindaco nel garantire la sicurezza della città affiancando gli organi statali, grazie alla capillare presenza sul territorio. Proponiamo la creazione di un Agente di Polizia Locale di prossimità cioè un punto di riferimento per il cittadino, una figura che susciti fiducia, attenta a segnalare criticità e disservizi, presente nei momenti di necessità e in contatto con le altre forze dell’ordine".

"Sosteniamo la riqualificazione della categoria - termina IR - con aggiornamento e ampliamento del personale e la creazione di nuclei specializzati in determinati settori come la tutela delle fasce più deboli. Riteniamo inoltre necessario il potenziamento del sistema di videosorveglianza; la promozione di una rete di collaborazione tra le forze dell’ordine, in particolare la polizia di stato, per evitare la duplicazione di interventi; la valorizzazione dell’interfaccia con il cittadino e infine l’insegnamento dell’educazione stradale nelle scuole".