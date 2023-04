Elezioni Imperia: venerdì incontro con il candidato sindaco Ivan Bracco a Castelvecchio

Venerdì alle 20.30 al Circolo di Castelvecchio il candidato sindaco Ivan Bracco terrà un incontro con gli abitanti del quartiere per discutere problemi e proposte relative alla zona.

“Castelvecchio è un quartiere densamente abitato, è il primo in cui ci si imbatte uscendo dall’autostrada, il biglietto da visita della città, ma nonostante la sua rilevanza, presenta gravi criticità che l’amministrazione sembra volutamente ignorare - dichiarano dal comitato a sostegno di Ivan Bracco - i problemi principali sono l’eccessivo traffico e il transito dei mezzi pesanti che provocano inquinamento ambientale e acustico e compromettono la sicurezza dei pedoni. Ricordiamo come il sindaco aveva liquidato la questione, rispondendo a chi si lamentava in questi termini: “Ma signora a lei chi le ha detto di venire ad abitare qui?”. La situazione sarà ulteriormente aggravata dalla costruzione dello svincolo dell’Aurelia bis, tema complesso che va approfondito per cercare di limitarne l’impatto anche su Oliveto. Oltre a questo, si riscontrano il problema della pulizia e lo stato di abbandono della zona circostante la chiesa di Santa Maria Maggiore e della strada che porta al piccolo camposanto. Inoltre, riteniamo necessario il coinvolgimento del quartiere nello sviluppo commerciale della città, che qui ha subito un forte arresto. Il contribuito di ogni cittadino è prezioso per una buona amministrazione, invitiamo dunque la cittadinanza a presentarsi numerosa all’incontro”.