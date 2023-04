Elezioni a Bordighera: sabato al Cinema Olimpia la presentazione dei candidati per Vittorio Ingenito

Sabato 15 aprile, alle 17.15 al Cinema Olimpia di Bordighera si terrà la presentazione dei candidati e del programma elettorale della lista Bordighera Vince a sostegno di Vittorio Ingenito Sindaco.



"Una candidatura nel segno della continuità per proseguire il percorso intrapreso nel 2018 e conseguire nuovi concreti risultati per lo sviluppo economico e sociale di Bordighera - commenta il candidato sindaco Vittorio Ingenito - Sarà l’occasione per conoscere i componenti della squadra e gli obbiettivi di mandato 2023-2028".