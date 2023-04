Sanremo: una tavoletta di cioccolato per dire 'Grazie' agli operatori ecologici, l'esempio da 'Nonna Giuseppina'

Una tavoletta di cioccolato, a Pasqua, per il lavoro svolto dagli operatori ecologici. Sembra poco, ma per chi lavora con attenzione e lo fa per il prossimo può essere davvero tanto e la conferma ci arriva da un operatore, quelli che una volta si chiamavano ‘spazzini’, che si è trovato questo omaggio da una donna di 92 anni.

Lei si è firmata ‘Nonna Giuseppina’, nata nel 1931, è all’operatore ecologico è forse anche scesa una lacrimuccia, vedendo quel biglietto, scritto di pugno e sicuramente con l’amore di una donna che vuole bene a Sanremo. “Le strade sono pulite” è scritto nel biglietto e anche “I bravi medici dicono che un quadretto di cioccolato toglie lo stress. Questo è un piccolo segno per il tanto lavoro fatto con amore”.

L’operatore ecologico Giorgio ci ha scritto “Vorrei pubblicamente ringraziare la signora Giuseppina e farle i più sentiti e sinceri Auguri di una serena e felice Pasqua”. Anche in questo caso poche parole, ma molto significative perché spesso ci dimentichiamo del lavoro che viene regolarmente svolto. Ci lamentiamo, magari per un sacchetto in più o in meno, ma non ricordiamo che dietro la nostra ‘normalità’ nel buttare l’immondizia, c’è dietro il lavoro di persone, tante, che operano ogni giorno.

Non siamo a Natale, ma a Pasqua. Eppure ‘Nonna Giuseppina’, 92enne matuziana che sicuramente ne ha passate tante compresa la grande guerra, ha saputo con un gesto semplice ma emblematico, dire ‘grazie’ a chi lavora ogni giorno per lei e per tutti. Anche noi vogliamo associarci a Giorgio e dire un enorme ‘Grazie’ a Giuseppina per questo insegnamento.