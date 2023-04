Polis con Claudio Scajola: "Aperti a tutti e contro nessuno. il nostro partito oggi è Imperia"

I ragazzi di Polis si compattano con il sindaco Claudio Scajola, di cui condividono la posizione espressa in queste ore.

"Nel 2018 ho scelto di presentarmi con una proposta civica, che è stata premiata dai cittadini, e ho preferito proseguire con coerenza su questa strada anche stavolta. Mi sono dichiarato, sin da subito, aperto a tutti e contro nessuno, disponibile a collaborare con chiunque volesse dare il proprio contributo alla crescita della città. Io non mi sono mai mosso da questa posizione. Non ho cercato nessuno. Sono gli altri, chi prima e chi dopo, a seguito di legittime valutazioni interne, che hanno scelto di prendere parte a questa proposta civica. Chi afferma il contrario, proponendo interpretazioni che fanno francamente sorridere e che mostrano una scarsissima capacità di lettura dello scenario politico, sta mentendo ai cittadini”.

“Nelle liste che presenteremo ci sono persone di tradizione e appartenenza politica anche molto diverse, da destra a sinistra. Ma sono tutte accomunate da una convinzione: oggi, in questa elezione, il nostro partito è Impera. E ciascuno, proprio grazie alla diversità che esprime, può dare una mano a far crescere la città che amiamo. Poi, alle elezioni politiche, ciascuno sceglierà ciò che ritiene più vicino al proprio sentire. Ma qui stiamo parlando di come rendere Imperia più pulita, sicura, prospera, solidale, viva e...proiettata al futuro”.

“Con sincera gioia vedo, ogni giorno di più, una grandissima adesione da parte dei cittadini di Imperia, anche qui di ogni estrazione politica, che sono pronti a sostenere con il proprio voto questo progetto. La grande partecipazione ad ogni nostro evento pubblico lo dimostra visivamente. Avanti Insieme".