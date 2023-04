Anche 'Imperia al Centro' parteciperà domani pomeriggio al 'Pride' organizzato a Sanremo

Imperia al centro parteciperà alla manifestazione del Sanremo Pride 2023, la piattaforma politica del movimento Lgbt+, che si terrà domani a Sanremo.

“Il movimento chiede un passo in avanti alle amministrazioni e a futuri candidati e candidate – evidenzia IaC - invitandoli ad aderire concretamente alla rete ‘Ready’ antidiscriminazione, a impegnarsi nella promozione delle carriere Alias e a riconoscere i diritti di bambini e bambine nati e cresciuti all’interno di famiglie omogenitoriali con azioni di disobbedienza amministrativa e civile. Riteniamo che la promozione dei diritti Lgbt+, il contrasto alla violenza di genere, al sessismo e al bullismo nelle sue diverse forme siano valori irrinunciabili per ogni futura amministrazione e che debbano essere tradotti in azioni concrete”.