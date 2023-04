Festività pasquali, lavori in autostrada: code di un chilometro tra Sanremo e Bordighera e tra Imperia Ovest e Arma di Taggia

Code di un chilometro si sono create, in mattinata, sull'autostrada A10 tra Sanremo Ovest e Bordighera, in direzione Francia, e tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, sempre in direzione Francia, a causa dei lavori in corso lungo la carreggiata. Una coda si è formata anche all'uscita del casello di Ventimiglia, in direzione Italia.

Proseguono, infatti, i lavori di adeguamento della galleria Amoretti via Francia, tra i caselli di Arma di Taggia e Sanremo, dove è presente un restringimento di carreggiata, e i lavori di adeguamento della galleria Siestro via Francia e delle barriere di sicurezza del viadotto Vallecrosia, tra Bordighera e Ventimiglia, dove è presente una riduzione ad un’unica corsia per senso di marcia, in parte con scambio di carreggiata (sviluppo cantiere circa 5 km), anche durante le festività pasquali.

Sull'A10 Savona - Ventimiglia (confine francese), invece, sono stati rimossi tutti gli altri cantieri presenti lungo la tratta proprio per diminuire i disagi alla viabilità durante il periodo di Pasqua. I cantieri sospesi riprenderanno martedì 11 aprile dalle 12.