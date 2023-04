Vallecrosia, per la pioggia salta la processione del Venerdì Santo da San Rocco a Maria Ausiliatrice (Foto e video)

La pioggia impedisce la processione del Venerdì Santo dalla parrocchia di San Rocco alla parrocchia di Maria Ausiliatrice prevista questa sera lungo diverse vie della città di Vallecrosia. "Ci dispiace non poter fare il giro della città ma a causa della pioggia abbiamo deciso di fare la via Crucis all'interno della chiesa" - ha annunciato il parroco della parrocchia di San Rocco, don Rito Alvarez, affiancato per l'occasione dal parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice don Karim Madijidi.

La comunità ha comunque commemorato la passione e la crocifissione di Gesù Cristo con la via Crucis che però si è svolta all'interno della parrocchia di San Rocco, gremita per l'occasione. Erano presenti anche il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri e Antonino Fazzari, il consigliere comunale Denis Perrone, i candidati sindaco Fabio Perri e Cristian Quesada, gli alpini di Vallecrosia, la protezione civile, la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, gli scout e la polizia locale.

"Come sindaco sono onorato e orgoglioso di assistere sempre di più alla comunione e condivisione tra le varie parrocchie. Ringrazio i parroci, don Karim e don Rito, che hanno colto appieno lo spirito della città di Vallecrosia: unita e come comunità può crescere sempre di più. La via Crucis, un momento importante della cristianità, viene vissuta dalle due parrocchie insieme, alternando ogni anno la partenza e l'arrivo. Grazie a tutti coloro che si impegnano per mantenere alto il forte spirito di comunità" - sottolinea il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.