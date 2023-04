CNA Imperia: "In programma corso di formazione tecnica sui lubrificanti motore"

Dopo il grande successo riscontrato nelle tre serate formative organizzate sul territorio da CNA Imperia nel mese di marzo dedicate al mondo dell’autoriparazione, che ha visto la partecipazione di oltre 90 operatori, per approfondire le tematiche legate alla gestione dei veicoli ibridi ed elettrici, non solo teoria, ma anche attività pratiche, per capire come meglio muoversi in questa nuova frontiera dell’automotive, verrà organizzato un nuovo corso di formazione tecnica che riguarda i lubrificanti motore: argomento di attualità e fondamentale importanza in campo automotive.

Nella ricerca di fornire un supporto adeguato ai tempi, tenendo conto della penetrazione di mercato di tali veicoli, l’argomento trattato nel nuovo corso di formazione ha riguardato le vetture del gruppo STELLANTIS nello specifico FIAT 500 e PANDA Hybrid. Il progetto di formazione specifica del settore autoriparazione, organizzato da CNA Imperia in collaborazione con Cuneolube, Meat & Doria e Fortec srls, continua il proprio cammino nel mese di aprile.

Le tecnologie costruttive dei motori endotermici negli ultimi 15 anni hanno portato all’utilizzo di lubrificanti specifici con viscosità e specifiche dedicate, oggi gli autoriparatori si trovano davanti a scelte non così semplici a causa della molteplicità tecniche dei prodotti da utilizzare, ogni costruttore definisce le specifiche dei prodotti per i propri motori.