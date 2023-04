Al Casinò di Sanremo “I Rappresentanti più autentici della musica nazionalistica ceca e della musica popolare norvegese” e “Autoritratto”

Questa sera al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo la prima assoluta di “Autoritratto” composizione scritta da Gian Paolo Luppi.

Si tratta del secondo “capitolo” della suite ispirata e dedicata a Michelangelo Pistoletto nel 90° anno dalla sua nascita. Cinque maestri compositori Gian Paolo Luppi, Fabio Luppi, Elvira Muratore, Nicolò Vese e Andrea Portera, stanno infatti componendo per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, la suite “La formula della creazione”. Un grande progetto sinfonico contemporaneo partito dal libro che racconta il percorso umano e artistico di Michelangelo Pistoletto e che ha preso slancio a Cittadellarte (Biella). Una visita di due giorni nel corso della quale i compositori hanno potuto confrontarsi direttamente con l’artista.

Dopo l’esecuzione della nuova composizione di Luppi, il programma prevede il “Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 16” di Edvard Grieg, scritto nel 1868.

Nella seconda metà dell’Ottocento il Romanticismo musicale si tinge spesso di tinte “nazionali” e all’interno di forme classiche si innestano contributi musicali di origine popolare.

Il norvegese Edvard Grieg è considerato uno dei principali esponenti delle scuole nazionali, nel nord Europa. La maggior parte della sua produzione è costituita da pezzi pianistici, raccolte di danze e canti popolari. “Il Concerto per pianoforte” appare influenzato soprattutto dal modello di Schumann, ma è possibile avvertire anche il pianismo di Chopin, di Liszt, perfino alcuni accorgimenti strumentali di Wagner. Al tempo stesso tutta la composizione è pervasa dal personalissimo lirismo di Grieg, tenero e suggestivo. Non mancano soluzioni armoniche e timbriche che sembrano anticipare di quasi quarant’anni l’impressionismo di Debussy e di Ravel e la maestosità pianistica di Rachmaninov.

A seguire la “Sinfonia n. 5 in Fa maggiore, Op. 76” di Antonin Dvoràk composta nel 1875. Ci vollero quattro anni prima che venisse eseguita in pubblico e immediatamente si guadagnò il soprannome di “Pastorale”, per il carattere bucolico che distingue almeno due dei quattro movimenti. Fa eccezione l’Andante con moto, dal carattere mesto. È anche la pagina che maggiormente richiama il folclore boemo, evocando la “dumka”, danza popolare slava di origine medievale. Il successivo Scherzo sembra anticipare lo stile delle Danze slave (tra le più note composizioni di Dvorak). Il Finale abbandona di nuovo il tratto sereno e agreste e si presenta invece drammatico, a tratti impetuoso.

Una serata di grande musica da non perdere, che vedrà alla direzione dell’Orchestra il M° Cristian Lupes, considerato il conduttore rumeno più anticonformista del momento. Grazie a un'educazione multidisciplinare, dagli studi alla Facoltà di Fisica-Chimica, a corsi di formazione nel campo dell'acustica e del sound design, ha un approccio innovativo agli aspetti manageriale-artistici e interpretativi. È noto anche per la sua capacità di creare eventi artistici sinfonici multimediali.

Sul palco con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo anche la giovane pianista greco-tedesca Danae Dörken che secondo i critici della rivista Concerti, appartiene all'élite di artisti ricercati a livello internazionale della nuova generazione; capace di affascinare sia il pubblico che i colleghi musicisti con una tecnica, una straordinaria presenza scenica e profondità musicale.

Biglietti e programma completo su: https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/i-rappresentanti-piu-autentici-della-musica-nazionalistica-ceca-e-della-musica-popolare-norvegese-2/