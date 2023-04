Soldano: che fine farà il rottweiler che ha aggredito e ucciso Patrizia La Marca?

Sono ore di sgomento e dolore a Soldano dopo la tragica fatalità costata la vita alla 53enne Patrizia La Marca, aggredita e uccisa dal rottweiler del fratello.

Una dinamica ancora poco chiara sulla quale stanno facendo chiarezza i carabinieri con la collaborazione del personale specializzato di Asl1. Erano due i cani tenuti in gabbia nel terreno dell’uomo in strada Fullavin: il rottweiler maschio che ha aggredito la donna e un meticcio femmina, incrocio tra un pastore tedesco e un rottweiler.

Il rottweiler, ferito da un colpo di pistola sparato dai carabinieri intervenuti sul posto, si trova al momento in una struttura in provincia per essere curato e poi sottoposto a un percorso riabilitativo, mentre la meticcia è stata affidata a un canile.

Asl1, intervenuta sul posto con un veterinario e un tecnico, sta effettuando accertamenti per verificare la documentazione dei due animali e, soprattutto, in quali condizioni fossero tenuti. Al momento dell’ingresso di Asl nella proprietà i due cani si trovavano all’interno dell’abitazione, sul divano. Tutte le informazioni saranno poi trasmesse ai carabinieri.

In ogni modo è del tutto esclusa l’ipotesi dell’abbattimento del rottweiler. Il cane, una volta guarito dalle ferite, inizierà un percorso di rieducazione in una struttura specializzata.