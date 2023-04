Colle di Tenda: iniziati i lavori del ponte sulla Valle de la Cà, servirà a scavalcare la frana creata dalla tempesta del 2020

A due anni e mezzo dalla tempesta ‘Alex’ in Val Roya, stanno per iniziare i lavori del viadotto che dovrà superare la Valle de la Cà, che collegherà la Francia al Piemonte attraverso la galleria di Tenda. La conferma è stata data dal canale televisivo transalpino France Info.

La costruzione ddel ponte è stata decisa nel maggio 2021: sarà lungo 65 metri ed avrà la forma di un arco per scavalcare la frana creata dalla tempesta. Al momento sono in corso i carotaggi per la realizzazione del micropalo destinato a consolidare il luogo sul versante francese, come confermato da Anas. A due anni e mezzo dalla tempesta, quasi tutti i cantieri sono terminati ma ora il problema è l'accesso al tunnel di Tenda per arrivare a Limone, mentre sono ancora in costruzione le due gallerie delle colle. L’apertura del nuovo tunnel è prevista per il prossimo mese di ottobre mentre quella del vecchio tunnel, rinnovato e messo in sicurezza, per il 2025.

Altri due ponti sono già stati costruiti lo scorso ottobre tra Breil sur Roya e Fontan. Il transito doveva essere aperto a gennaio, ma le condizioni meteorologiche non lo hanno permesso.