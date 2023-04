Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 10, in via Nazionale a Chiusanico, nell’entroterra di Imperia.

Un’auto ha sbattuto, per cause ancora in via d’accertamento, contro un palo della luce. Il conducente ha riportato traumi e ferite su varie parti del corpo.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa di Pontedassio e le forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in ospedale ad Imperia, in codice rosso di massima gravità.