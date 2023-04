Cna Imperia: cambio gomme, il segretario Vazzano “Attenzione alla sicurezza”

In prossimità del nuovo cambio stagionale degli pneumatici, previsto a partire dal 15 aprile, CNA Imperia Gommisti per voce del Presidente territoriale Tommaso Valenzise vuole segnalare e sottolineare un aspetto particolare che riguarda l’utilizzo degli pneumatici invernali.

La normativa (Circolare Motorizzazione n.1049 del17/01/2014 allegata) prevede infatti, che possano essere utilizzati per tutto il periodo dell’anno tutti gli pneumatici riportati sulla carta di circolazione e, in particolare, possano essere utilizzati tutto l’anno gli pneumatici con la marcatura m+s. Tutto regolare se non fosse che questa possibilità viene concessa anche a veicoli con potenze elevate, per le cui prestazioni i costruttori richiedono omologazioni di pneumatici con codici di velocità elevati (Y o W); tuttavia questi riportano sulla Carta di Circolazione anche l’indicazione di pneumatici m+s con codice più basso (spesso H), e possono così circolare anche durante il periodo estivo con pneumatici che hanno un codice di velocità inferiore.

Se la normativa prevede che un veicolo di alte prestazioni possa così circolare regolarmente con pneumatici con la marcatura m+s aventi codici e prestazioni più basse, ci troviamo ad avere in circolazione veicoli che in caso di particolari situazioni – frenate di emergenza, curvoni a velocità elevata, ecc. – possono avere comportamenti tali da pregiudicarne la sicurezza poichè tali pneumatici hanno risposte molto diverse rispetto agli equivalenti pneumatici così detti estivi.

Le caratteristiche degli pneumatici con la marcatura m+s sono tali che il loro ambiente ideale di utilizzo viene racchiuso tra i -10° e + 10° e quindi l’utilizzo con temperature più elevate ne pregiudica le prestazioni. Specie in piena estate, quando le temperature dell’asfalto raggiungono tranquillamente i 50°, gli pneumatici m+s possono andare fuori temperatura di utilizzo e avere un comportamento gelatinoso che ne pregiudica le prestazioni, specie in frenate di emergenza aumentandone gli spazi di arresto a causa di una minore aderenza all’asfalto.

"Stiamo provvedendo a segnalare al Ministero questo particolare aspetto - dice il Segretario di CNA Imperia Luciano Vazzano - che certamente pregiudica la sicurezza sulle nostre strade. In attesa riteniamo utile segnalare vivamente agli utenti, ma soprattutto ai colleghi, di non consigliare l’utilizzo degli pneumatici con marcatura M+S al di fuori del periodo invernale".