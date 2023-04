‘La fotografia di eventi nell’era digitale’: in Confartigianato il corso con Raffaella Sottile, fotografa e digital creator

La Confartigianato di Imperia, in collaborazione alla fotografa musicale e di eventi Raffaella Sottile, organizza il corso “La fotografia di eventi nell’era digitale”. Il corso raccoglie strategie e suggerimenti e pillole pratiche di lavoro dedicate a tutti gli appassionati della fotografia e degli eventi che vogliono ottenere delle buone immagini da un punto di vista tecnico e narrativo, anche usando soltanto il loro smartphone.

Il corso prevede due momenti, uno live ed una frontale:

- LIVE, previsto durante la seconda edizione di “Sanremo Pride” in programma a Sanremo sabato prossimo. Insieme alla docente, l’iscritto verrà guidato nella realizzazione di un racconto fotografico della Città dei Fiori durante il caratteristico evento.

- FRONTALE, previsto a maggio con quattro incontri dalle 17.30 alle 19 i giorni lunedì 8, venerdì 12, lunedì 15 e venerdì 19. Durante le lezioni si conosceranno le tecniche base per realizzare delle buone foto ad un evento anche senza avere competenze tecniche specifiche o strumentazione professionale. Tra gli argomenti affrontati, l’introduzione alla fotografia di eventi e il cambiamento del ruolo del fotografo nell’era digitale e le opportunità di carriera per chi desidera una crescita professionale: si tratta di un’opportunità tanto per chi inizia ora quanto per chi invece ha già un suo “tone of voice” preciso.

Effettuando l’iscrizione entro venerdì prossimo, con la stessa quota si avrà la possibilità di poter partecipare anche alla giornata LIVE durante il Pride. Per informazioni ed iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it oppure telefonare al numero 0184/524517.

La docente Raffaella Sottile è una figura di spicco nel panorama locale e non solo, cominciando il suo percorso formativo e lavorativo accanto a Pepi Morgia e proseguendo con iniziative e progetti legati al Festival della Cultura Italiana, a Luigi Tenco e alla Rassegna della Canzone d’Autore. Recentemente ha fondato insieme a Massimo Bonelli, organizzatore e Direttore Artistico del Concerto del Primo Maggio a Roma, “Sanremo Music Business”, la prima Accademia di formazione dedicata alle professioni dietro le quinte dello spettacolo. Oltre che fotografa di concerti ed eventi, ha dedicato la sua passione anche alla fotografia antropologica e al volontariato internazionale ed oggi è formatrice di riferimento per la fotografia musicale e digital creator con certificazione in Visual Content Marketing & User Experience rilasciata da Digital Coach di Milano.