La didattica si sposta in riva al mare con il progetto “Bordighera blu Park”

Mattinata in spiaggia per gli alunni delle terze della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Bordighera, a chiusura di una due giorni di lezioni sul mare e la biodiversità. Sotto la guida della biologa marina Monica Previati e di un team di esperti, gli alunni hanno esplorato la spiaggia muniti di guanti alla ricerca di rifiuti. Come attenti ricercatori i bambini hanno raccolto, valutato e catalogato quanto trovato tra la sabbia e le pietre. L’idea di fondo non è tanto legata alla pulizia delle spiagge, ma all’infondere nelle nuove generazioni la cura per il proprio ambiente, portando gli alunni a ragionare sui comportamenti migliori da mettere in atto.

La didattica si sposta in riva al mare per verificare sul campo quanto detto in classe. Nuovi spazi di apprendimento, nuove modalità per ampliare le conoscenze.

Le lezioni rientrano nel “Bordighera blu Park”, progetto proposto da European Research Insitute con la biologa marina Monica Previati e il sostegno del Comune di Bordighera.

La divulgazione scientifica in questo caso è il focus della sinergia con la scuola. Fornire agli studenti strumenti per far conoscere le meraviglie sommerse del mare e l’impatto che possiamo avere.

La collaborazione proseguirà nel prossimo triennio coinvolgendo tutte le classi del Comprensivo.