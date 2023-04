Igiene urbana, Ingenito: "Bordighera si aggiudica bando Pnrr da oltre 980mila euro" (Foto)

Il comune di Bordighera si è aggiudicato un bando Pnrr da 988.976,64 euro per l’igiene urbana. Lo annuncia il sindaco della città delle Palme Vittorio Ingenito: “Un altro importante risultato raggiunto per Bordighera: ci siamo aggiudicati il bando Pnrr per 988.976,64 euro!”.

Il finanziamento verrà utilizzato per acquistare nuove isole ecologiche, che verranno posizionate in vari punti della città, ma anche per installare un nuovo sistema di videosorveglianza per fermare i cosiddetti “furbetti dei rifiuti”. “Acquisteremo nuove isole ecologiche e nuovi cassonetti e installeremo un capillare sistema di videosorveglianza delle aree di conferimento contro gli atti di inciviltà” - fa sapere il primo cittadino.