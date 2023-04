Mercoledì prossimo l'ultimo Consiglio della legislatura a Montalto Carpasio: l'ordine del giorno

E’ stato convocato per mercoledì alle 18 l’ultimo Consiglio comunale di questa legislatura, a Montalto Carpasio. All’ordine del giorno una serie di punti tecnici, come l’approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 e una variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

Prevista anche la proroga della convenzione per il conferimento dei rifiuti alle discariche di Bossarino e Boscaccio e lo schema di convenzione, che regola i rapporti tra i comuni di Badalucco (capofila) e lo stesso Montalto Carpasio per l'ideazione e l'attuazione di un progetto denominato ‘Beudo di valle’ a valere sui fondi del programma di Sviluppo Rurale Liguria 2014-2022.