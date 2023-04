Il candidato a Sindaco Luciano Zarbano continua la sua campagna di ascolto: visita a Panegai

"Nei giorni scorsi mi sono recato a Panegai, per raccogliere le priorità degli abitanti di questa zona, insoddisfatti del lavoro dell’amministrazione uscente. Il mio impegno è di considerare alla stessa stregua, sia un piccolo aggregato di famiglie, come un borgo, una frazione o il capoluogo di Imperia".

Sono le parole del candidato alla carica di Sindaco di Imperia, Luciano Zarbano, che prosegue: "A Panegai sono stato accolto da un bel gruppo di persone, pronte a segnalarmi le diverse criticità in cui versa quest’area della città. Da Sindaco interverrò su tutte le sue maggiori problematiche, al fine di trovare soluzioni concrete, come per esempio migliorare la viabilità, per rendere più sicura e agevole le via di accesso ai vari aggregati. È indispensabile prevedere un immediato rifacimento del manto stradale, dei muri di contenimento, della cura del verde adiacente alle strade. È altresì indispensabile un intervento sui vari canali di scolo e del torrente, per prevenire danni alluvionali già occorsi".

"Durante il confronto con i cittadini, è emersa anche l’esigenza di trovare una soluzione all’insufficiente servizio del trasporto pubblico. Per questo motivo, da Sindaco, mi impegnerò a risolvere il problema, integrando nuove corse Piazza Dante/Costa d’Oneglia, per facilitare la mobilità degli abitanti delle zone di Panegai, le frazioni di Oliveto, Costa d’Oneglia e Costa Rossa. La visita a Panegai è stata un’altra tappa per la mia campagna di ascolto. Dialogare con i cittadini, raccogliere la loro visione e le loro esigenze, da sempre disattese, è sicuramente un passo necessario per realizzare un programma preciso di azioni, per ciascuno dei nostri borghi e frazioni".