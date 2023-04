Sanremo: prova pratica del progetto 'Guido bene, guido sicuro' all’Istituto Ruffini-Aicardi (Foto)

Il 29 marzo scorso, all’Istituto d’istruzione superiore Ruffini-Aicardi di Sanremo, nella sede di Valle Armea, si è svolta la prova pratica del progetto 'Guido bene, guido sicuro!', organizzato dal Comando della Polizia Locale di Sanremo, su indirizzo del Presidente del Consiglio Comunale di Sanremo Alessandro Il Grande e del Consigliere Comunale Luca Lombardi.

Alcuni studenti, scelti in base agli esiti del test della prima fase teorica, si sono cimentati nella guida, in un circuito creato ad hoc, in sella a due ciclomotori elettrici.

Due appassionati Tecnici Federali della F.M.I., Livio Bellone e Gianluca Nannelli, hanno spiegato e mostrato ai ragazzi le strategie per affrontare la strada in modo sicuro, accompagnandoli durante i diversi giri del percorso. La Polizia Locale di Sanremo e la Croce Bianca di Imperia hanno organizzato e monitorato lo svolgimento delle attività dell’intera mattinata.

I ragazzi sono rimasti entusiasti dell’esperienza: alcuni, già pratici della guida su due ruote, hanno scoperto nuove strategie, altri, completamente inesperti, hanno superato le loro paure e sono saliti in sella per la prima volta.

La Dirigente, Maria Grazia Blanco, ringrazia il Comune di Sanremo per questo progetto utile e stimolante e, insieme agli studenti, auspica possa ripetersi anche il prossimo anno.