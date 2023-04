Sanremo: ieri a Bussana con 'Terra di Confine' e Mario Caldera il corso di primo soccorso per animali

Ieri, all’associazione ‘Terra di Confine’ di Bussana a Sanremo, si è svolto con grande successo il corso di primo soccorso per animali, con la consegna del brevetto nazionale certificato (Basic Animal Urgency).

Il corso, nato per rispondere alle esigenze dei proprietari dei nostri amici a 4 zampe, si è svolto con Mario Caldera (Salvamento Academy), visto che il medico veterinario è agevolato nel suo lavoro se può contare sulla collaborazione di tutti.

I primi ad accorgersi dei problemi di un cane sono sempre i proprietari, sono loro a doverli mettere in sicurezza, aiutarli e cercare di non peggiorare le cose in attesa dell’arrivo del medico veterinario. Un intervento impulsivo e istintivo, dettato spesso dall’amore e dall’attaccamento per i nostri amici animali, può essere pericoloso e a volte purtroppo anche letale.

L’obiettivo principale del corso è stato quello di riuscire a fornire consigli utili per alleviare le sofferenze dei cani attraverso alcuni semplici interventi da effettuare ancora prima di arrivare dal veterinario. La giornata è stata ricca di argomenti utili, di importanza nella gestione del cane in ogni genere di eventualità.

Nella foto: Mario Caldera con i partecipanti