Sanremo: a giugno dovrebbero partire i lavori all'ex stazione, c'è un posto per il futuro Luna Park?

Dove potrà trovare spazio, a fine anno, il classico ‘Luna Park’ a Sanremo? La domanda sorge dopo l’ultima riunione della Giunta comunale, che ha discusso il Regolamento comunale per l’installazione dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Le norme prevedono infatti che la Giunta Comunale approvi un elenco, da aggiornarsi con cadenza almeno annuale, delle aree pubbliche destinate all’installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Visto che nel giugno prossimo potrebbero partire i lavori di restyling della ex stazione ferroviaria (con la costruzione di un parcheggio sotterraneo da 700 posti), il Luna Park della prossima stagione invernale potrebbe trovare spazio sul lungomare Italo Calvino (nell’area adibita a parcheggi), adiacente all’area tradizionalmente individuata per il parco dei divertimenti.

C’è ancora l’incognita del mercato bisettimanale, visto che al momento non è ancora stato trovato un accordo definitivo con gli ambulanti. Questi hanno detto a chiare lettere di non volersi spostare sul lungomare in occasione dei lavori per il parcheggio di piazza Eroi ma, in extrema ratio, rimane una possibilità ancora sul tavolo. E, in quel caso, sarebbe difficile se non impossibile, ricavare uno spazio per il Luna Park, visto che a Pian di Poma c’è il cantiere (al momento fermo) del palazzetto dello sport.

Per lo stesso Luna Park c’è anche il problema della sosta delle carovane di abitazione e autoveicoli dei titolari. Alla richiesta arrivata a inizio marzo, è stato dato parere negativo da parte del Servizio Manutenzione immobili e Progettazione del Comune, in quanto l’area (a Pian di Poma) sarà totalmente interessata dalla realizzazione del progetto relativo alla demolizione e ricostruzione dell’impianto polivalente outdoor, finanziato con fondi PNRR ed i cui lavori dovrebbero iniziare nel prossimo mese di maggio.

Per il resto la Giunta ha confermato la possibilità di installare una ruota panoramica tra aprile e giugno prossimi in piazzale Dapporto, alcune attrazioni sul lungomare Calvino, attigue al ‘Living Garden’, i gonfiabili sul Solettone di piazza Colombo e la pista di pattinaggio, nella stessa zona a dicembre.