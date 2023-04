Ventimiglia: Fedele e Gangemi (associazione Randagi Fortunati) entrano nel direttivo di Azzurro Donna

Laura Fedele e Debora Gangemi sono entrate a far parte del direttivo di Azzurro Donna di Ventimiglia. Ne danno notizia da Forza Italia della città di confine e dal direttivo provinciale del partito. Loro dirigono il gattile di Ventimiglia grazie alla loro associazione “Randagi Fortunati”.

"Ogni giorno regalano serenità e cure ai randagi ed agli amici a quattro zampe bisognosi di cure. Sarà nostra intenzione - dichiara la coordinatrice di Azzurro Donna, Milena Raco - perorare le cause del gattile, attraverso il quale le nostre socie provvedono alle vaccinazioni, alle cure necessarie al recupero dei più malati, all’ affido temporaneo per cause di forza maggiore".

"Un mondo intero gira intorno alla vita delle ragazze e della loro missione, per questo invitiamo i cittadini a conoscere questa realtà nella speranza di spronarli a supportare con donazioni di ogni genere. - aggiunge - "Questa associazione permette di far visita a questi gatti ospiti in un ambiente estremamente attento all’igiene dei locali, ordinato, arredato in modo da sembrare un appartamento per non destabilizzare gli amici a quattro zampe".