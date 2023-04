Elezioni a Imperia: Claudio Scajola inaugura il primo point, su Bracco "Da quella parte giustizialismo forcaiolo"

Due laboratori di idee a Oneglia e Porto Maurizio per appoggiare Claudio Scajola, un’apertura per condividere e dialogare progetti e anche ambizioni del futuro del capoluogo provinciale. Si scaldano, dunque, i motori della campagna elettorale di Imperia con Polis che questa mattina ha inaugurato il primo point elettorale di Oneglia. Il laboratorio è in piazzetta Bianchi, nei locali dell’ex bar Solis.

Insieme ai ragazzi volontari c’era anche il sindaco Claudio Scajola. Inizia da qui lo scambio di idee e di raccolta dei suggerimenti in vista del voto di maggio. Una vetrina per ribadire ancora una volta che Scajola vuole la collaborazione degli imperiesi per “andare avanti insieme per il bene di Imperia”.

Da oggi i ragazzi di Polis saranno a disposizione per fornire informazioni sul programma e su come la città sta cambiando in meglio.

Giovedì 6 aprile invece, sempre alle 11, sarà inaugurato il point di Porto Maurizio, in viale Matteotti 7, di fronte all’ex bar Vittoria.





"Ci sono tanti volontari e tanti giovani, come nel 2018, forse anche di più. Dobbiamo incontrare le persone spiegando e dicendo che vogliamo finire quello che abbiamo iniziato. Abbiamo un programma che viene consegnato a chi chiede informazioni nei due punti di incontro in piazza Bianchi e a Porto Maurizio davanti al Caffè Vittoria. È un modo di campagna elettorale che deve essere il più partecipato possibile. Sono soddisfatto per quanto fatto in questi 5 anni, Imperia cresce. Dobbiamo proseguire questo lavoro affinché la città possa offrire più occasioni di impiego ai nostri giovani attraverso uno sviluppo che crei ricchezza e se c'è ricchezza si può distribuire", ha detto Scajola.



Poi in merito al diniego ad un confronto pubblico con l'avversario del centrosinistra Ivan Bracco, ha aggiunto: "La campagna elettorale deve ancora iniziare. Dai primi argomenti che vedo trattare dai media, da quella parte c'è un giustizialismo forcaiolo che non fa onore alla politica".