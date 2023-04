Sanremo: Sebastiano Mondadori porta ai Martedì Letterari la storia del nonno Alberto

Sebastiano Mondadori ha chiuso la rassegna inverno-primavera dei 'Martedì Letterari' del Casinò di Sanremo. Nel corso dell'incontro di ieri è stato presentato 'Verità di Famiglia. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori' (Ed. La nave di Teseo). Il pubblico ha potuto ascoltare alcune letture scelte con l’arch. Elio Marchese attore ed artista.

Sebastiano Mondadori con questo libro ripercorre daccapo la storia del nonno Alberto. Una biografia che diventa memoria nella fedeltà impietosa al passato attraverso lettere inedite, foto, aneddoti e ricordi collezionati negli anni come impronunciabili verità di famiglia. Alberto è il primogenito, il figlio intellettuale e poeta, l’erede designato che non prenderà mai il posto del padre, Arnoldo Mondadori. “Pazzo di idee e prodigo di impossibile”, Alberto Mondadori ha fatto di tutto per sfuggire al suo destino di editore, senza cogliere forse quale grande editore era nel frattempo diventato: prima alla Mondadori a fianco del padre, in una tormentata storia di fughe e ritorni, poi dal 1958 nell’impresa del Saggiatore, la scommessa impossibile su cui giocherà tutto se stesso.



I Martedì Letterari torneranno il 4 aprile alle 16.30 con Suor Myriam Castelli che presenterà il libro 'Il Santo Padre Giovanni Paolo II Maestro e Testimone' (Ed. Libreria Editrice Vaticana).