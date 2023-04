Al via Corso di Escursionismo avanzato E2 delle Sezioni CAI di Imperia, Sanremo e Bordighera

Le Sezioni CAI di Imperia, Sanremo e Bordighera organizzano nei mesi di aprile, maggio e giugno 2023 il 9° Corso di Escursionismo Avanzato (E2), riservato agli iscritti CAI.

“Il Corso è rivolto agli escursionisti con un buon bagaglio culturale e tecnico, predisposti alla frequentazione di itinerari impegnativi anche di più giorni. I partecipanti al Corso devono essere già in possesso di una esperienza personale e aver svolto una varia attività escursionistica. Si invitano i Soci interessati a partecipare alla serata di presentazione del corso, che si svolgerà nella sede CAI di Imperia (Piazza Calvi, Oneglia) mercoledì 12 aprile alle ore 21.00.

Per maggiori dettagli il programma dettagliato (QUI) e la scheda di iscrizione (QUI) da far pervenire tramite mail o in formato cartaceo alle sezioni organizzatrici”.