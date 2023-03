Doppio concerto per la corale 'San Nicola' di Diano Castello in parrocchia e a Garlenda

Doppio appuntamento per la Corale San Nicola da Bari di Diano Castello. Domani alle 21 presso la Parrocchia San Nicola da Bari di Diano Castello e Sabato alle 17.30 alla Parrocchia della Natività di Maria Santissima di Garlenda, la Corale San Nicola da Bari diretta dal maestro Nicholas Tagliatini eseguirà la Via Crucis Minore di Padre Serafino Marinosci, compositore salentino ingiustamente dimenticato, ma che è stato una figura di assoluto riferimento musicale in campo sacro.

Questo oratorio per soli e coro dalle tinte melanconiche e dolci risulta essere un sunto del gusto compositivo e poetico dell’epoca, con grandi pagine liriche e drammatiche al tempo stesso. Al fianco della Corale il tenore Mattia Pelosi ed il basso Nicholas Tagliatini, che accompagnerà anche l’opera all’organo.

I testi dell’abate Metastasio verranno recitati dalla voce di Walter Arimondo. L’ingresso alla serata è libero. Il concerto si svolgerà, non a caso, alla vigilia della Settimana Santa. Gli ultimi anni, con la pandemia mondiale ed il conflitto in atto in Ucraina ben posso essere assimilati ad una lunga e sofferta Settimana Santa. Ancora una volta la musica vuole essere strumento e veicolo di speranza, di ‘Resurrezione’ e di ripresa, ben espresse nella trionfale XIV Stazione finale che vuole essere anche un caloroso e sentito augurio per tutti noi.