Diano Marina: martedì prossimo incontro con l’autore Federico Amoretti alla biblioteca civica

Martedì prossimo alle 16, alla biblioteca civica “A. S. Novaro” di Diano Marina si terrà la presentazione di Black Birds – I corvi siamo noi, raccolta di 13 racconti ricchi di suspence scritti da Federico Amoretti per Antea edizioni (Taggia) nella collana “I Gialli di Antea”.

L’incontro è organizzato dalla Biblioteca Civica “A.S. Novaro” di Diano Marina in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Diano Marina. Dialoga con l’autore la Prof.ssa Benedetta Gabrielli.

Il libro: perché i racconti? Perché sceglierli, preferirli e amarli? Si potrebbe rispondere che sono facili, duttili, pratici... come i fastfood e oggi con la fretta che c'è un racconto commestibile prima di andare a letto ci sta. Un romanzo no. Mi direte, lo slow food è un'altra cosa, il romanzo pure, ma c'è spazio per entrambi, dipende dai momenti, dalla disponibilità. Tutto qui? Forse tu lo leggerai in cinque o dieci minuti, ma io per inventarlo, per spremere la mia fantasia, scriverlo, soddisfare il mio ego, impiego tempo. Cioè, io pretendo da me che il racconto, corto o lungo che sia, dalla prima all'ultima riga ti tenga teso come una molla, che mano a mano aumenti la tua curiosità, la tua apprensione, il desiderio impellente di indovinare il finale sino all'ultimo colpo di scena che ti lascerà di stucco! Anche quando il tragico si allinea al comico o l'alba tarda a venire. E i corvi appollaiati sui rami aspettano il sole per andare in ufficio o in cantiere o al supermercato o dentro al libro. Perché i corvi siamo noi! Mi spiego? E i corvi sono tredici rintanati in tredici racconti! Il tutto in un linguaggio sciolto, fluido, disinibito, tra rancori, sesso, amore e rock and roll....