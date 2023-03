Sanremo: azienda occupa magazzino al Mercato dei Fiori e non paga l’affitto per anni, arriva lo sgombero

Sembra essere arrivata ai titoli di coda la vicenda iniziata nel 2017 e che ha visto un’impresa della zona occupare abusivamente per anni uno spazio nell’area del Mercato dei Fiori in Valle Armea.

Nei giorni scorsi il Comune di Sanremo, tramite la sua partecipata Amaie Energia e Servizi, ha fatto partire l’ordinanza di sgombero all’indirizzo della ‘Ags Fruit’, società che nel 2017 ottenne in subconcessione temporanea una porzione di un edificio dell’immobile ‘magazzini’ all’interno del Mercato. Il contratto si sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre del 2018, ma così non è andata.

Durante la prosecuzione del rapporto la ditta, inoltre, si è resa morosa di quota parte dei canoni fatturati e mai riscossi dal 2017 al 2020. Così, nel marzo del 2021, la commissione del mercato florovivaistico ha accertato la sussistenza dei presupposti per la decadenza del contratto per morosità.

Nonostante il 30 settembre scorso l’azienda avesse manifestato l’intenzione di liberare gli spazi entro il 31 dicembre, nulla è accaduto. Quindi, trascorsi i 90 giorni previsti dal regolamento, il Comune ha ordinato nei giorni scorsi lo sgombero per l’immobile che, di fatto, risulta occupato senza titolo. “L’occupazione è un danno per la collettività” si legge sul documento con cui Palazzo Bellevue “ordina il rilascio immediato entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell’atto in quanto occupato senza titolo. Decorsi i 10 giorni si procederà con l’esecuzione forzata con l’ausilio della forza pubblica e qualsiasi bene rinvenuto sarà custodito dall’amministrazione con spese a carico dell’interessato. Il materiale deperibile sarà mandato a distruzione”.

A suon di carte bollate arriva così ai titoli di coda una vicenda iniziata anni fa e apparentemente destinata a non trovare una fine.