Sanremo: in commissione il nuovo regolamento dell'Annonario, si va verso un mercato che sarà diverso dall'attuale

E’ stato approvato questa mattina in Commissione il nuovo regolamento del Mercato Annonario di Sanremo. Un regolamento che prevede la possibilità di cambiare la storia del mercato e che sarà oggetto di un tavolo aperto, tra maggioranza, opposizione e categorie del commercio.

La conferma arriva dall’Assessore competente, Mauro Menozzi: “Sblocchiamo in questo modo una situazione ferma da anni – ha detto – per aprirci a un ragionamento per un mercato diverso e non più ‘Annonario’. Dobbiamo innovare la ricetta e aprirci a un’offerta diversificata”.

A breve partirà finalmente il bando per assegnare il bar interno al mercato e anche la gara per affidare la decina di concessioni interna al momento rimaste vacanti. L’opposizione ha confermato oggi che, nel consiglio di dopodomani durante il quale è prevista la discussione sul regolamento stesso, presenterà una serie di emendamenti.

I futuri cambiamenti potranno vedere vendite diverse dall’obbligo di alimentari che attualmente vincola l’Annonario, ma non sono escluse eventuali rimostranze da chi, invece, vende all’esterno (ambulanti). Sarà una situazione da discutere mentre dall’Amministrazione è prevista una modifica anche ai canoni dei banchi, il cui ammontare è fermo da moltissimi anni.