Elezioni Imperia: intervento dei Giovani Democratici sulla rinuncia di Laura Amoretti

“Come Giovani Democratici accogliamo con grande affetto e consapevolezza la decisione da parte di Laura Amoretti di compiere un passo di lato in nome dell’unità contro Claudio Scajola e la destra, e in nome di un progetto che abbiamo portato avanti insieme sin dall’inizio”. Ad intervenire sulle prossime elezioni amministrative è Joele Corigliano, Segretario provinciale dei Giovani Democratici di Imperia, che spiega: “Crediamo, come già espresso dal Partito Democratico e dai Socialisti, che Amoretti sarebbe stata un’ottima candidata Sindaca per la città e per gli imperiesi".

"Nei mesi passati noi Giovani Democratici di Imperia abbiamo lavorato duramente e fianco a fianco con Laura, discutendo di come sostenere le nuove generazioni della città e di come aprire ai diritti e al sociale la nostra amministrazione comunale. Siamo consapevoli che il lavoro sin qui fatto continuerà in sostegno alla coalizione del Centrosinistra e il nostro impegno sarà importante per fare un salto generazionale non solo nei volti, ma anche nei temi, che Laura ha sin qui ben rappresentato.

"Oggi si può dire che Laura c’è - conclude Corigliano - e con lei ci siamo anche noi Giovani Democratici con il Centrosinistra unito in sostegno a Ivan Bracco Sindaco, perché questa città ha bisogno di un riscatto e insieme possiamo davvero cambiare le cose. È ora di ritrovare la sete di cambiamento che vive nella nostra città e va fatto in nome di una nuova generazione di imperiesi".