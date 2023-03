Vuoi diventare pizzaiolo? La #Pizza Academy del Centro di formazione "G. Pastore" propone un corso di qualifica per Pizzaiolo completamente gratuito!

La #Pizza Academy del Centro di formazione "G. Pastore" propone un corso di qualifica per Pizzaiolo di 400 ore (200 come stage in pizzeria) completamente gratuito perché finanziato dall'operazione Match Point 2.

Match Point 2 è una linea di intervento finanziata dall'Unione Europea e da Regione Liguria che permette ai ragazzi che non hanno ancora compiuto 35 anni e che si trovano in uno stato di disoccupazione, inattività o non occupazione, anche senza diploma, di frequentare gratuitamente un corso progettato insieme alle pizzerie del territorio che cercano personale da assumere.

Lo stato di "non occupazione" prevede che, pur svolgendo un'attività lavorativa, se ne ricavi un reddito annuo inferiore ad euro 8.000 annui per i dipendenti e 4.800 per chi svolge lavoro autonomo.

La #Pizza Academy nasce per formare pizzaioli capaci di interpretare in chiave moderna e ricercata la figura più importante per una pizzeria di successo, aperta alle nuove tendenze, conoscitrice delle materie prime e delle tecniche più richieste e originali. Le pizzerie del ventimigliese e del sanremese seguono con interesse lo sviluppo di questi corsi perché cercano figure su cui investire per il futuro della propria attività e non solo per colmare un vuoto nella prossima stagione.

Il corso si terrà nella nuova sede di Ventimiglia, in via Hanbury 21, con la collaborazione di docenti esperti del territorio e con lo svolgimento di alcune lezioni proprio nei laboratori delle imprese partner.

"Il nome dell'intervento richiama proprio l'incontro tra domanda e offerta di lavoro" - commenta Mario Casella, direttore del Centro Provinciale di Formazione Professionale dedicato a Giulio Pastore - "proponendo corsi studiati insieme alle aziende partner del nostro Centro, pronte ad ospitare gli allievi in un percorso di formazione in situazione, lo stage propriamente detto. Questo percorso, in alternanza rispetto alle normali lezioni in aula, termina con l'esame di qualifica e permette agli allievi di ottenere importanti attestati obbligatori per il lavoro ma soprattutto permette agli allievi di misurarsi nelle reali situazioni lavorative e alle pizzerie di provare e valutare sul campo i possibili futuri collaboratori".

Una formula davvero efficace, che il Centro Pastore ha già proposto nel 2022 con corsi analoghi e che hanno portato la maggioranza degli allievi a trovare lavoro subito dopo l'ottenimento della qualifica.

Le iscrizioni si chiuderanno il 7 aprile alle ore 12:00. La domanda di iscrizione e il bando ufficiale con tutte le informazioni si possono scaricare dalla pagina https://www.centropastore.it/pizza-academy/

Ecco i riferimenti per chiedere le informazioni necessarie:

Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” Srl:

Sede di Via Delbecchi, 32 Imperia (IM) - Tel: 0183/76231

Sede di Via Hanbury 21 Ventimiglia (IM) - Tel: 0184/1760010

www.centropastore.it – info@centropastore.it