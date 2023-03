"Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino": in 300 vetrine le composizioni dei flower design di Federfiori Confcommercio (Foto)

Ha preso il via oggi "Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino", il percorso in città tra installazioni, esposizioni e infiorate, nel centenario della nascita di Italo Calvino, che proseguirà anche domani. Ha riscosso un grande successo con 300 adesioni il progetto della Confcommercio di Sanremo, realizzato con la collaborazione della delegazione sindacale Federfiori per valorizzare e promuovere la cultura del fiore tipico di Sanremo, realizzato in collaborazione con i sindacati Fipe (Federazione italiana Pubblici Esercizi), Federazione Moda Italia e Federalberghi provinciali. Agli esercizi aderenti sono state omaggiate composizioni create dai fioristi di Federfiori, con prodotti floricoli tipici e rappresentativi del territorio, quali ranuncoli, anemoni, gladioli, iris, papaveri e verdi ornamentali, per abbellire e decorare le vetrine dei negozi e i tavoli dei ristoranti durante lo svolgimento della manifestazione.

Sottolinea il presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassarre: “La nostra iniziativa ha riscosso un grande successo, con un notevole riscontro da parte degli associati, con 300 attività che hanno aderito. La grande risposta dei commercianti è importante in quanto questo è un evento che rappresenta la base di partenza per migliorare e ampliare l’appuntamento dei Carri Fioriti, una delle manifestazioni di punta della nostra città. Purtroppo quest’anno le tempistiche sono state strette e ci dispiace non aver avuto il tempo per poter fare un’operazione di marketing importante e far conoscere questo evento anche nella vicina Francia. Stiamo lavorando con il Comune, per fare in modo che il calendario delle manifestazioni possa essere a disposizione in tempi molto più celeri, per avere così modo di farlo conoscere adeguatamente al di fuori della città”.

Spiega il presidente provinciale di Federfiori Silvio Bregliano: “Abbiamo consegnato le composizioni ai tantissimi esercizi che hanno aderito ed è doveroso rivolgere un ringraziamento particolare a Ida Guglielmi di 'Sanremo Fiorita' e Claudia Marcone di 'Crespi i Fiori' per l’eccezionale lavoro di creazione delle composizioni floreali, che hanno svolto, come sempre, con grandissima professionalità. Oggi e domani Sanremo può dirsi veramente la capitale dei fiori della Riviera”.

Sottolinea Paolo Lavista, presidente provinciale di Federazione Moda Italia: “Sono molto soddisfatto del fatto che oltre a bar, ristoranti e alberghi, anche gli esercenti del settore moda abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa, addobbando con i fiori le loro vetrine. I negozi sono riferimento e segno di vitalità di una città e il loro contributo è sicuramente fondamentale per la riuscita di eventi importanti come 'Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino', realizzato in sinergia fra Comune, Confcommercio e Camera di commercio. Un particolare ringraziamento va ai professionisti della Federfiori che hanno donato delle composizioni meravigliose”.