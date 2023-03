Da domenica la 'Sanremo Tennis Cup': in campo al Challenger 125 grandi nomi italiani e stranieri (Foto e Video)

Da domenica prossima al 2 aprile, il Tennis Sanremo ospiterà, per la prima volta, la ‘Sanremo Tennis Cup’, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell’Atp Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale.

Dopo un’edizione 2022 con un Atp Challenger, categoria 80, vinto dal giovanissimo danese Holger Rune, attuale top ten mondiale, il grande tennis ritorna a Sanremo con un prestigioso evento internazionale che andrà a porsi in calendario come prologo di Montecarlo, uno degli appuntamenti sportivi internazionali più importanti.

Al momento sono sei i giocatori italiani ammessi per classifica al main draw e a guidare è Marco Cecchinato, n.91 del ranking mondiale. Insieme a lui, i giovani Next Gen Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Luca Nardi, Flavio Cobolli e il campione di casa Matteo Arnaldi che, nell’ultimo anno, ha scalato più di 200 posizioni. Tra gli iscritti anche Aslan Karatsev, attualmente n.105, ma con un best ranking da numero 14 del mondo e che, nel 2021, ha fatto parte delle squadre russe che hanno conquistato la Coppa Davis ATP Cup 2021.

Presenti anche i due promettenti tennisti francesi Luca Van Assche che, proprio nel 2023, grazie a una wild card ha fatto il suo debutto nel tabellone principale di uno slam agli Australian Open 2023, e Arthur Fils che ha inaugurato il suo 2023 con il primo titolo in carriera al Challenger di Oeiras. La competizione, organizzata da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Sanremo, rappresenta un grande volano per il territorio e richiamerà tennisti provenienti da tutto il mondo, dando vita a un torneo dall’altissimo livello tecnico.

La Sanremo Tennis Cup andrà a porsi in calendario come prologo di Montecarlo, uno degli appuntamenti sportivi internazionali più importanti. Il tabellone singolare sarà composto da 32 giocatori e quello doppio sarà formato da 16 coppie. La Sanremo Tennis Cup si affianca al Torneo Atp di Genova e offre agli appassionati di tennis liguri e non solo, una nuova competizione di livello nel panorama sportivo italiano.

“Dopo l'esperienza del 2022 con l’Emilia Romagna Tennis Cup - dichiara Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport - con cui torneremo a giugno 2023, Master Group Sport ha deciso di sviluppare ulteriormente la sua presenza nel tennis con un evento internazionale in una data appetibile ai grandi campione in vista della grande kermesse di Montecarlo, e che vuole rispondere al grande interesse che oggi tale sport riscuote sul pubblico italiano. Porteremo la nostra esperienza sviluppata in grandi eventi nazionali ed internazionali come il calcio, il basket e la pallavolo in un territorio dal grande fascino e dalla rinomata tradizione tennistica, strategico per il nostro Gruppo che ha aperto da anni a Genova una sua sede operativa. Ringrazio la Regione Liguria, il Tennis Sanremo per il grande supporto, il Comune di Sanremo e la Federazione italiana Tennis e Padel per la collaborazione sull’evento”.

Sarà importante anche la visibilità mediatica dell'evento: sarà trasmesso in streaming su Challenger Tv per tutta la durata del torneo, mentre sabato e domenica sarà in onda anche su Supertennis TV e Sky Sport. Oltre all'organizzazione del torneo, Master Group Sport ha sviluppato diverse iniziative speciali legate al territorio volte a coinvolgere appassionati, giovani e bambini.

Per le scuole di Sanremo e della provincia di Imperia è stato creato il progetto didattico ‘Game Test Match’, in cui verrà proposta sui campi del Tennis Sanremo una lezione didattica speciale. La realtà del tennis e di un Challenger internazionale permetterà di avvicinarsi alle materie scolastiche di tutti i giorni, come matematica, inglese e tecnologia, in maniera inedita ed originale. Il progetto didattico è stato ideato per coinvolgere in maniera trasversale il territorio.

Un evento sportivo non è caratterizzato solo dalla competizione agonistica ma vuole essere allo stesso tempo un momento di coinvolgimento per tutta la cittadinanza e un mezzo di rilancio di valori importanti anche per le giovani generazioni: i tennisti protagonisti sulla terra rossa sanremese rappresentano un ottimo esempio di impegno, determinazione, e passione da mettere sul campo ogni giorno per raggiungere i risultati in quella che rappresenta una metafora ben applicabile a ciò che viene richiesto agli alunni nel mondo scolastico per imparare un metodo di studio.

È ancora possibile acquistare i biglietti presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito Vivaticket.com al seguente link.

PREZZI BIGLIETTI SANREMO TENNIS CUP

1° turno 27/03 a partire dalle ore 10:00 5,00 €

1° turno 28/03 a partire dalle ore 10:00 5,00 €

Ottavi 29/03 a partire dalle ore 11:00 5,00 €

Ottavi 30/03 a partire dalle ore 11:00 5,00 €

Quarti singolare e Semifinali doppio 31/03 a partire dalle 11:00 10,00 €

Semifinali singolare e Finale doppio 01/04 a partire dalle 11:00 10,00 €

Finale singolare 02/04 a partire dalle ore 15 15,00 €

Abbonamento 31/03-01/04-02/04 dal 31/03 al 02/04 25,00 €

L’evento, sostenuto dalla Regione Liguria e Comune di Sanremo, conferma la vocazione tennistica di un territorio come la Riviera di Ponente e si affianca al torneo Aon Challenger di Genova.