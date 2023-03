Imperia: il comitato per Zarbano sindaco punta il dito contro la presentazione del fondo strategico per l'Imperiese

“Assistiamo, per l'ennesima volta, ad una conferenza stampa dal titolo “Fondo Strategico Regionale per l'Imperiese” dove, con stucchevole tempismo elettorale, ci vengono presentati, oltre agli immancabili fiumi di milioni di euro, i progetti, non già della Città di Imperia, ma di tutto l'Imperiese. Nulla o meno sarebbe se, a presentare il tutto fosse stato l'attuale Sindaco, invece, come potremmo dire, si è voluto strafare”.

Così interviene il comitato elettorale per Zarbano sindaco in merito all'ultima conferenza stampa per la presentazione del fondo strategico regionale per l'Imperiese.

Proseguono dal comitato: “Occorrerebbe ricordare al Presidente della Regione che sarebbe opportuna una posizione più neutrale rispetto all'andamento della campagna elettorale, posto che il maggior competitor dell'attuale Sindaco è sostenuto da Fratelli d'Italia, forza politica che fa parte della sua Giunta e che sostiene in Consiglio Regionale la sua azione di governo. Cogliamo l'occasione per ribadire che il nostro candidato, una volta eletto Sindaco, non solo porterà a termine tutte le opere iniziate, ma sarà perfettamente in grado di far arrivare ad Imperia tutti i fondi necessari per rendere più bella e funzionale la nostra città. Auspichiamo che, per il prossimo futuro e soprattutto in campagna elettorale, ci si attenga a quelle regole di buona norma e bon ton istituzionale che, ai più, sembra sconosciuto”.