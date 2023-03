Ventimiglia: ricorso per i lavori della scogliera a 'Cala del Forte', respinto il ricorso contro la Ador.Mare

E’ stato respinto il ricorso al Tar della Liguria, che era stato presentato da due imprese (la Santoro di Genova e la Silvano di Sanremo), contro la Cala del Forte, società che ha costruito il porto turistico di Ventimiglia, ma anche contro la Ador.Mare di Palermo, ditta che si era aggiudicata l’appalto per la costruzione della scogliera.

Secondo le due aziende sarebbe stato utilizzato materiale conforme con quello indicato nella gara d’appalto. Secondo la perizia, il ricorso non può essere accolto perché la decisione di sostituire i massi, non renderebbe l’offerta inammissibile. Infatti, per quanto riguarda la compattezza, l’analisi tecnica compiuta dal perito d’ufficio ha acclarato che la formazione del nucleo con rocce costituisce effettivamente una soluzione migliorativa, rendendo le prestazioni della diga a scogliera più performanti per solidità e longevità, sì che la proposta vincitrice risulta meglio rispondente alle esigenze della stazione appaltante.

In relazione al passaggio del moto ondoso, invece, l’uso dei massi in luogo del tout-venant configura una variante, perché i primi sono meno efficaci nel diminuire la trasmissione dell’energia prodotta dalle onde lunghe.

Secondo il Tar la decisione di Cala del Forte di ammettere la modifica di Ador.Mare non è censurabile per due ragioni. Gli scoglietti sostitutivi del pietrame forniscono una risposta equivalente e persino più duratura nel tempo nei confronti delle onde corte e sono idonei a proteggere dalla furia dei marosi, il porticciolo e le aree circostanti. Inoltre, l’effetto di smorzamento sortito dal tout-venant selezionato sui fenomeni di risonanza nel bacino portuale non è molto superiore a quello dei massi usati e, comunque, non è tale da risolvere il problema.